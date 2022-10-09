Sezon istediği gibi başlayamayan ve ilk yedi haftada sadece iki galibiyet alabilen Liverpool'da, işler iyi gitmiyor.

Geçen sezon şampiyonluğu bir puan farkla Manchester City'e kaptıran Kırmızılar, yeni sezon öncesi transfere yaklaşık 90 milyon Euro harcamasına rağmen beklentilerin altında kaldı.





Liverpool Menajeri Jürgen Klopp'un ısrarla istediği orta saha oyuncularını transfer edemeyen İngiliz ekibi, son olarka Juventus'tan Arthur Melo'yu kiralık olarak kadroya katmıştı.





3-4 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Transferin son günü kadroya kiralık olarak katılan Brezilyalı yıldızdan kötü haber geldi. Yaşadığı sakatlık sonrasında tetkikleri yapılan 26 yaşındaki oyuncunun durumunun ciddi olduğu ve 3-4 ay kadar forma giyemeyeceği öğrenildi.

Liverpool formasıyla Premier Lig'de sadece 13 dakika forma şansı bulan Arthur Melo, gol ya da asist yapma başarısı gösterememişti.

2018 yılında Gremio'dan Barcelona'ya 31 milyon Euro'ya transfer olan Melo, iki sezonun ardından 76 milyon Euro karşılığında Juventus'un yolunu tutmuştu.