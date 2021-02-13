İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, özellikle savunma hattında yaşadığı sorunların ardından şampiyonluk yarışındaki iddiasını yitirmiş durumda. Fakat sezonun kalan kısmı adına savunma hattına Ozan Kabak ve Ben Davies'i ekleyen Liverpol'da menajer Jurgen Klopp'un bu ikiliye güveni tam.





Klopp, her iki oyuncunun da takıma katıldıktan sonra sundukları görüntüden çok etkilenmiş durumda. Zorlu fikstürde ilk etapta iki ismin aynı anda sahada olması beklenmese de Leicester maçında Fabinho'nun da yokluğunda birinin forma giymesi bekleniyor.

Konuya ilişkin açıklamalar yapan Klopp, "Hem Ben hem Ozan sakin oyuncular. Öğrenmeye istekliler. Harika karakterler. Oynama şeklimize uyum sağlamak için büyük adımlar atıyorlar. Şimdi bir karar vermemiz gerekiyor. Fabinho'nun durumundan kaynaklı yeniden değişmek zorundayız. Hangi çözümü uygulayacağımızı göreceğiz" ifadelerini kullandı.



