İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Mirror, dün dikkat çekici bir habere imzasını attı. Gazete, 2022 Dünya Kupası sonrasında Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp'un, takımdan ayrılacağını belirtti. Klopp'un, ülkesi Almanya'nın başına geçme ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu vurgulandı. 2022'de Panzerler'in uzun süredir başında olan Joachim Löw'le sözleşmesi sona eriyor. Alman Futbol Federasyonu, şimdiden Klopp'u birinci aday olarak listesine almış durumda. Deneyimli çalıştırıcının, Ozan Kabak'ın da formasını giydiği Kırmızılar'la kontratı 2024'te sona eriyor. Ancak Klopp'un, ülkesinden gelen teklifi geri çevirmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Planlar hemen hazırlandı

Klopp'un, Löw'ün yerini alma ihtimaline karşı Liverpool'un da planını şimdiden hazırladığı ve Rangers'ta harika bir sezon geçiren efsane oyuncusu Steven Gerrard'la şimdiden kontak halinde olduğu konuşuluyor. İskoç temsilcisiyle bu sezon 41 maçta da yenilgi yüzü görmeyen Gerrard'ın da, 2024'e kadar anlaşması olmasına rağmen Liverpool'un hocalık koltuğuna oturacağı gelen haberler arasında yer alıyor.