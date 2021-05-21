Liverpool'daki geleceği her geçen gün daha fazla konuşulan ve Kırmızılar'da kalıp kalmayacağı merak konusu olan milli futbolcu Ozan Kabak, transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İngiliz basına konuşan 21 yaşındaki futbolcu, "Bu beş ay kariyerim, kişiliğim için çok değerli oldu. Çok iyi insanlarla, çok iyi futbolcularla tanıştım. Liverpool'da kalmak istiyorum. Antrenmanda bile futbolunuzu geliştiriyorsunuz. Evet, kalıp kalmasam da bu beş ay benim için çok iyi geçti diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.





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"Klopp henüz geleceğim hakkında bir şey söylemedi"

Açıklamalarında teknik direktör Jurgen Klopp'a da değinen Ozan, "Klopp henüz geleceğim hakkında bir şey söylemedi. Şu ana kadar bu konu hakkında konuşmuyoruz. Önümüzdeki sezon ne olacağını göreceğiz, ancak her ne olursa olsun bundan gerçekten keyif aldım ve herkesin benim için yaptıklarını takdir ediyorum" dedi.





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Ozan için Leipzig iddiası

Son günlerde Avrupa basınında Liverpool'un Ozan Kabak'ın 18 milyon sterlinlik satın alma opsiyonunu kullanmayacağı ve Alman ekibi Leipzig'e transfer olacağı yönünde haberler yer alıyordu.