Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın takımdaki geleceğiyle ilgili henüz karar vermediğini söyledi.

Klopp genç yıldız ile ilgili, "Ozan harika bir iş çıkardı. Şimdiden harika deneyime sahip genç bir oyuncu olduğunu unutmamak gerekiyor. Farklı kulüplerde oynadı, Türkiye'den Almanya'ya çok genç yaşta gitti. Almanya'da zor koşullardaki iki kulüpte oynadı" ifadelerini kullandı.









"Son maçtan sonra karar vereceğiz"

Tecrübeli teknik adam sözlerine, Ozan'ın adapte olması biraz zaman aldı ama bizim için süper şeyler yaptı. Kaç maç çıktığını bilmiyorum ama Leipzig'e karşı [Şampiyonlar Ligi'nde] inanılmazdı, Leipzig'in ne kadar iyi olabileceğini biliyorduk. Gelecek hakkında bundan sonra konuşacağız ve son maçtan sonra karar vereceğiz. Açıkçası bunun için yeterince zaman var, bunun hakkında söylenecek başka bir şey yok" seklinde sürdürdü.









Kalmak istediğini söylemişti

Milli yıldızımız Ozan Kabak geçtiğimiz gün İngiliz basınına verdiği röportajda Liverpool'da kalmak istediğini açıklamıştı.