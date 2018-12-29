Bundan tam 28 sene önce İngiltere Premier Ligi’nin henüz kurulmadığı dönemde eski adıyla İngiltere 1. Ligi’nde Liverpool, Anfield Stadı’nda 37 bin 758 taraftarının önünde QPR’yi 3-1 mağlup etti ve tarihindeki 18. lig şampiyonluğunu kazandı. Teknik direktör Kenny Dalglish yönetimindeki John Barnes, Peter Beardsley ve Ian Rush’lı efsane kadronun ardından Liverpool, ligde 1989-90 sezonundan beri mutlu sona ulaşamıyordu. Daha önce Brendan Rodgers’in hocalığında, Steven Gerrard’ın kaptanlığında şampiyonluğa 2013-2014 sezonunda bir kez daha yaklaşan ekip, bitime 3 hafta kala beraberliğin bile yettiği Chelsea mücadelesini 2-0 kaybetmiş, Demba Ba’nın attığı ilk gol öncesinde Gerrard’ın ayağı kaymış ve topu kapan Senegalli forvet de golü atmıştı. Tam 28 yıl sonra Liverpool, bu kez Jürgen Kloop’un başında olduğu takımla zafere yine çok yaklaştı.

Sadece 7 gol yedi

Bu akşam saat 20.30’da sahasında Arsenal’le karşılaşacak Kırmızılar, 19. hafta itibariyle 51 puanla en yakın rakibi Tottenham’ın 6 puan önünde yer alıyor. Bu süreçte sadece 7 gol yiyen ve 2008-09 sezonunda en az gol yiyen takım olan Chelsea’nin rekorunu egale eden Salah ve Firmino’lu yıldızlardan kurulu Liverpool için şimdi herkes, ‘O sene, bu sene mi?’ sorusunu sormaya başladı.