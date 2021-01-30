İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, savunma hattında yaşanılan sakatlık sorunları nedeniyle bir transfer yapmak istiyor. Daily Express'e göre Liverpool, Real Madrid'den Eder Militao'yu kadrosuna katma çabasında.

Liverpool'da yöneticilerin, Eder Militao'nun transferi adına bir görüşme gerçekleştirdikleri aktarılıyor. Militao'nun sezon sonuna kadar kiralanmasının gündemde olduğu belirtilmekte.

2019'da Porto'dan 50 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Real Madrid'e giden 23 yaşındaki savunmacı, bu sezon LaLiga'da sadece 3 maçta forma giyebildi. Militao ile Real Madrid'in eski teknik direktörlerinden Jose Mourinho'nun şimdilerdeki takımı Tottenham'ın da ilgilendiği iddia edilmekteydi.