Liverpool'un yıldız isimleri Virgil van Dijk ile Joe Gomez, formasına kavuşuyor.

Kulüpten yapılan açıklama da iki futbolcunun da Hertha Berlin ile oynanacak hazırlık maçında yer alacakları belirtildi. van Dİjk, geçtiğimiz sezon Premier Lig'in 5. haftasında 17 Ekim'de oynanan Everton derbisinde sakatlanmıştı. Gomez ise diz sakatlığı nedeniyle 8 Kasım'dan beri takımda yer alamıyordu.

Liverpool-Hertha Berlin hazırlık maçı TSİ 21.20'de başlayacak.