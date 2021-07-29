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Liverpool'da Gomez ile van Dijk sahalara geri dönüyor

Liverpool, uzun süredir sakatlıkları nedeniyle sahalardan uzak kalan yıldız futbolcular Virgil van Dijk ile Joe Gomez'in Hertha Berlin maçında forma giyeceğini açıkladı. vn Dijk, 17 Ekim'den, Gomez ise 8 Kasım'dan beri oynayamıyordu.

29 Temmuz 2021, Perşembe 20:43 Son Güncelleme:
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Liverpool'da Gomez ile van Dijk sahalara geri dönüyor

Liverpool'un yıldız isimleri Virgil van Dijk ile Joe Gomez, formasına kavuşuyor.

Kulüpten yapılan açıklama da iki futbolcunun da Hertha Berlin ile oynanacak hazırlık maçında yer alacakları belirtildi. van Dİjk, geçtiğimiz sezon Premier Lig'in 5. haftasında 17 Ekim'de oynanan Everton derbisinde sakatlanmıştı. Gomez ise diz sakatlığı nedeniyle 8 Kasım'dan beri takımda yer alamıyordu.

Liverpool-Hertha Berlin hazırlık maçı TSİ 21.20'de başlayacak.

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