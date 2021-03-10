Futbol kariyerine oldukça hızlı bir giriş yapan genç futbolcumuz Ozan Kabak, henüz 20 yaşında dünya devlerinden Liverpool'un formasını giymeyi başardı. Galatasaray'da Fatih Terim'in şans vermesiyle birlikte 18 yaşındayken ilk 11 oyuncusu olan Ozan, sarı-kırmızılılardan 11.00 milyon euro bonservis bedeliyle Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer olmuştu.

Stuttgart'tan yine yüksek bir bonservis bedeliyle Schalke 04'e transfer olan Ozan Kabak, 2020-2021 sezonunun devre arasında ise 18 milyon pound satın alma opsiyonu ile Liverpool'a kiralandı.

Liverpool'un yaşadığı savunma sorunlarıyla birlikte direkt olarak ilk 11 oyuncusu olan milli futbolcu, kulüp dergisine konuştu.

"BURAYA ADAPTE OLMAK ZOR"

Premier Lig'in futboldaki en yüksek seviye olduğunu belirten Ozan Kabak, "Bence futboldaki en yüksek seviye ve buraya adapte olmaya çalışıyorum. Thiago Alcantara, Firmino ve Shaqiri daha önce Bundesliga'da oynadı, menajerimiz de orada çalıştı. Onların tavsiyelerini dinliyorum ve en iyi seviyeme ulaşmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Ara transfer döneminde yeni bir takıma katılmanın zorluğundan bahseden Ozan, "Her şeyimi vermeye çalışıyorum. Ama buraya adapte olmak zor tabiki çünkü Premier Lig'de iyi takımlar ve iyi oyuncular var. Kış döneminde yeni bir takıma katılmak zor, yeni bir ülkeye ve yeni takım arkadaşlarıyla oynamak zor. Bu benim için bir zorluk ama elimden geldiğince adapte olmaya çalışıyorum" diye konuştu.

"LİVERPOOL OYUNCUSU OLMAK HARİKA"

Küçüklüğünden beri Liverpool hayali olduğundan bahseden genç oyuncu, "Büyük bir sorumluluk ve bunu yapabilirim. Liverpool oyuncusu olmak harika. Muhteşem. Benim için hayal gerçek oldu çünkü küçüklüğümden beri bu kulüpte büyük oyuncularla oynamak istedim. Şimdi buradayım, taraftarlarımızı gururlandırmak ve mutlu etmek istiyorum" yorumunu yaptı.