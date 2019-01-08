Liverpool'da Dejan Lovren sakatlandı!

Premier Lig'in lideri Liverpool, Federasyon Kupası'na Wolverhampton deplasmanında veda ederken, savunma oyuncusu Dejan Lovren'i de kaybetti.

08 Ocak 2019, Salı 12:43
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Liverpool'da Dejan Lovren sakatlandı!

Adalesinden sakatlanan Lovren, karşılaşmanın henüz 5. dakikasında, yerini 16 yaşındaki Hollandalı savunma oyuncu Ki-Jana Hoever'a bıraktı.

Lovren sakatlığıyla, menajer Jurgen Klopp'un elinde, savunmanın ortasında oynatabileceği tek oyuncu olarak Virgil Van Dijk kaldı. Zira Joel Matip ve Joe Gomez'in sakatlıkları da halen devam ediyor. Wolverhampton karşısında Fabinho'ya savunmanın ortasında görev veren Klopp'un, hafta sonunda Premier Lig'de Brighton ile deplasmanda oynayacakları maçta, nasıl bir planla takımını sahaya çıkaracağı merakla bekleniyor. (Bein Sports)

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