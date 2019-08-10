Liverpool'da Alisson Becker şoku! Süper Kupa'da yok

Liverpool’un sahasında Norwich City ile yaptığı ve 4-1 kazandığı sezonun açılış maçında baldırından sakatlanan Alisson Becker, Vodafone Park’ta oynanacak UEFA Süper Kupa maçında forma giyemeyecek.

10 Ağustos 2019, Cumartesi 19:28 Son Güncelleme:
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Liverpool'da Alisson Becker şoku! Süper Kupa'da yok

Premier Lig’de Liverpool’un sahasında Norwich City ile yaptığı ve 4-1 kazandığı sezonun açılış maçında baldırından sakatlanan Brezilyalı kaleci Alisson Becker'den kötü haber geldi.

26 yaşındaki file bekçisinin 4 ila 8 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Alisson, 14 Ağustos Çarşamba günü Chelsea ile Vodafone Park’ta oynanacak UEFA Süper Kupa maçında takımdaki yerini alamayacak.

Norwich City maçında sakatlanan Alisson, acı içinde yerde kalmıştı.

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