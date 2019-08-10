Premier Lig’de Liverpool’un sahasında Norwich City ile yaptığı ve 4-1 kazandığı sezonun açılış maçında baldırından sakatlanan Brezilyalı kaleci Alisson Becker'den kötü haber geldi.

26 yaşındaki file bekçisinin 4 ila 8 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Alisson, 14 Ağustos Çarşamba günü Chelsea ile Vodafone Park’ta oynanacak UEFA Süper Kupa maçında takımdaki yerini alamayacak.

Norwich City maçında sakatlanan Alisson, acı içinde yerde kalmıştı.