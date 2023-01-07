Premier Lig'de zirvenin 16 puan gerisinde yer alan Liverpool, başarılı savunma oyuncusu Virgil van Dijk'tan gelen haberle sarsıldı.





BRENTFORD MAÇINDA SAKATLANDI

İngiltere Premier Lig'in 19. haftanın açılış maçında Brentford'a konuk olan ve rakibine 3-1 kaybeden Liverpool'da Hollandalı futbolcu sakatlık yaşamıştı. Van Dijk, Brentford maçının ilk yarısında kenara gelmiş ve yerini Joel Matip'e bırakmıştı.

İLK AÇIKLAMA

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Virgil biraz ağrı hissetti ve kenara geldi. Ancak iyi durumda olduğunu söyledi. Herhangi bir risk almak istemedim." ifadelerini kullanmıştı.

BEKLENENDEN DAHA CİDDİ

Yapılan testler sonucunda Van Dijk'ın durumu beklenenden daha ciddi çıktı. Tecrübeli savunmacının en az 1 ay sahalardan uzak kalması beklenirken Liverpool'un Real Madrid'e karşı oynayayacağı maçta görev alamama riski bulunuyor.

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KLOPP DOĞRULADI

Yaşanan gelişmeler sonrası Jürgen Klopp da kötü haber doğruladı. Alman çalıştırıcı, "En az 1 ay oynayamayacak. Onsuz oynamak bizim için zor olacak" ifadelerine yer verdi. (Skorer)