Liverpool sahasında oynadığı West Ham United maçını da 3-2 kazandı ve tarihi şampiyonluk için ihtiyacı olan galibiyet sayısını 4'e indirdi. Liverpool 27 maç sonunda 79 puana ulaşırken Manchester City 57 puanda yer alıyor. Liverpool kalan haftalarda 4 galibiyet daha alırsa Premier Lig tarihinde ilk şampiyonluğuna imza atacak.

Cenk Tosun'un maçında şampiyon olabilir

Liverpool önündeki üç maçı da kazanır ve Manchester City'de maçlarında fire vermezse 21 Mart 2020 tarihinde Anfield Road'ta oynayacak Crystal Palace mücadelesini kazanıp şampiyonluğunu ilan edebilir. Manchester City, 8 Mart 2020 tarihinde Manchester United ile oynayacağı maçta yapacağı bir puan kaybında ise 16 Mart 2020 tarihinde oynayacak "Merseyside derbisi" Everton karşılaşmasında tarihi bir sonuca imza atabilir.

İç saha rekorunu egale etti

Liverpool sahasında kazandığı West Ham United maçı ile birlikte evinde üst üste 21.kez lig maçını kazandı ve 1972 yılında yakaladığı rekorunu egale etti. Bir sonraki iç saha maçı Bournemouth maçında bu rekoru kırmak için sahaya çıkacak Liverpool aynı zamanda üst üste 18 lig maçını kazanarak Manchester United'ın rekoruna ortak oldu.

Yenilgisiz şampiyon olma yolunda ilerliyor

Bu sezon Premier Lig'de oynadığı maçlarda sadece bir beraberlik alan diğer tüm maçlarını kazanan Jürgen Klopp'un ekibi aynı zamanda namağlup şampiyonluk yolunda ilerliyor. 2003-04 sezonunda Arsenal'in başardığı bu özel performansı son yıllarda yineleyen olmamıştı.

En erken şampiyon olacak

Liverpool aynı zamanda Premier Lig tarihinin en erken şampiyon olan takımı olacak. Bu rekor 2000-01 sezonunda 14 Nisan tarihinde şampiyon olan Manchester United'a aitti.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru



