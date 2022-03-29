Bu sezon Liverpool ile ilk profesyonel sözleşmesini imzalayan genç yetenek Oakley Cannonier, İngiliz ekibin 18 yaş altı takımında gösterdiği performanslar ile dikkatleri çekiyor.

Bu sezon 30 maçta 23 kez gol atma başarısı göstererek, İngiliz futbolunun gelecekteki yıldız adayları arasında gösterilen Oakley Cannonier, aynı zamanda 2019 yılında Liverpool'un Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde Barcelona'yı elediği unutulmaz maçta yaptığı hareket ile de tanınıyor.

2019 senesi Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nin ilk maçında Barcelona'ya 3-0 yenilerek finale çıkma şansını zora sokan Liverpool, Anfield'da ise zorlu rakibine karşı müthiş bir geri dönüşe imza atarak maçın son bölümüne 3-0'lık üstünlükle girmeyi başarmıştı. Karşılaşmayı takip edenler maçın uzatma bölümüne gideceğini düşünürken, Liverpool deyim yerindeyse bir mucizeye imza atarak son dakikalarda golü ağlara gönderdi ve finale çıktı.

Liverpool'a turu getiren 4. golde ise o dönem kenarda top toplayıcılık yapan Oakley Cannonier, gösterdiği hızlı reaksiyon ile takımının o sene kazandığı Devler Ligi kupasında önemli pay sahibi oldu.

Maçın son anlarında topun kornere çıkması sonrası Oakley Cannonier, olabildiğince hızlı bir şekilde topu Trent-Alexander Arnold'a göndemiş ve Barcelona savunması ceza sahası içerisine yerleşmeden kullanılan köşe vuruşunda, Origi topu ağlara göndererek galibiyeti getirmişti. Goldeki payı nedeniyle Oakley Cannonier, büyük övgüler almıştı.

Liverpool'un tarihi geri dönüşünde imzası olan o top toplayıcı çocuk şu anda ise Liverpool'un gelecek U18 takımında yeteneklerini tüm dünyaya sergilemeye hazırlanıyor.

O anları anlattı

Ocak ayında Liverpool'un internet sitesine röportaj veren Cannonier, o anlarda yaşadıkları ile ilgili olarak, "Bu beni gururlandırıyor, çok büyük bir andı ama ben futbolcu olmak istiyorum, top toplayıcı değil. Her şey hızlı olmalıydı ve topu sahaya geri getirmem gerekiyordu. Ertesi gün okula gittim ve okulumuzdaki tüm Liverpool taraftarları yanıma gelip 'Maçı sen kazandırdın' dediler." sözlerini dile getirmişti.

Cannonier, ayrıca Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp'un bizzat kendisine yaptıkları için teşekkür ettiğinden de bahsetti.



