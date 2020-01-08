Son döneme dünya futbolunda damgasını vuran ve Premier Lig’deki yaklaşık 30 yıllık şampiyonluk özlemine bu sezon son vermek isteyen Liverpool, gelecek sezondan itibaren forma sponsoru New Balance’la yollarını ayıracak. Kırmızılar’ın bundan sonraki süreçte yola, Nike firmasıyla devam edeceği bildirildi.

New Balance’ın (NB), sözleşmenin bitmesinin ardından uzatmak adına olayı mahkemeye taşıması sonrası taraflar arasında gerginlik yaşanmıştı. Ancak Yüksek Mahkeme, NB’nin teklifinin, Nike’ın teklifine ulaşmadığını belirterek davayı düşürdü.

Şu anki sözleşmesinden yıllık 45 milyon Pound kazanan Liverpool’un, çok seneli yapılan Nike anlaşmasından ise senelik 80 milyon Pound kazanacağı belirtildi.

Ada’da Manchester United, Adidas’tan senelik 75 milyon Pound kazanıyor. (Not: 1 Pound=7.8 TL)