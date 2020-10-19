İngiltere Premier Ligi’nde haftanın maçında; Merseyside Derbisi’nde son şampiyon Liverpool, deplasmanda Everton’la önceki gün 2-2 berabere kaldı. Zorlu maçta kazanmaya yakın taraf olan konuk ekip, hem son dakikada 3 puandan hem de stoperi Virgil van Dijk’tan oldu. Bu iki önemli konuyla ilgili Premier Lig yönetiminden cevap bekleyen Kırmızılar’ın ilk tepkisi, Everton kalecisi Jordan Pickford’un, van Dijk’a yaptığı kontrolsüz hareketin sonrası neden kart bile görmemesi, ikincisi de 90+3’te atılan golün VAR incelemesi sonrası neye dayanarak iptal edilmesiydi.

Verilen kararlardan hiç memnun olmayan Liverpool cephesinde dünyanın şu an en iyi savunmacısı olarak gösterilen van Dijk’ın, söz konusu pozisyonda ön çapraz bağlarından sakatlanması ve sahalardan en az 7-8 ay uzak kalacak olması da, keyifleri bir hayli kaçırdı. Hollandalı oyuncunun, hastaneden koltuk değnekleriyle çıktığı öğrenildi.