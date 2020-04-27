Liverpool, Premier Lig'de performans anlamında istediği katkıyı alamayarak 2016'da İtalyan ekibi Lazio'ya sattığı Luis Alberto'dan bu dönemde ekonomik anlamda bir katkı sağlayabilir.

Express'in haberine göre Juventus, 2016'da 4 milyon Euro karşılığında Liverpool'dan Lazio'ya transfer olan Luis Alberto'yu öncelikli hedef olarak belirlemiş durumda.

Juventus'un muhtemelen yüksek bir bonservis ile oyuncuyu kadrosuna katması, Liverpool'a ekstra bir kazanç sağlayabilir. Çünkü İngiliz ekibi, oyuncunun bir sonraki satışından %30'luk bir pay alacak.

Lazio'nun 69 milyon pound ve üzeri teklifleri dinleyeceği belirtilirken bu da Liverpool'un 20 milyon pound düzeyinde gelir elde etmesi anlamına geliyor.