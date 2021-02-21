Liverpool'a Henderson'dan kötü haber!
Liverpool bu sezon çok fazla sakatlık sorunu yaşadığı defans hattında bir kayıp daha verdi. Premier Lig'de Everton ile karşılaşan Liverpool'da stoperde oynayan Jordan Henderson 30. dakikada sakatlanarak yerini 23 yaşındaki savunma oyuncusu Nat Phillips'e bıraktı.
Liverpool teknik direktörü Jürgen Kloop, ligdeki 2-0'lık Everton mağlubiyetinde maçın 30. dakikasında kasığında sakatlık yaşayan Henderson'un durumunun iyi görünmediğini söyledi.
Henderson'ın yanı sıra Liverpool sakatlık nedeniye defans bölgesinde Virgil van Dijk, Joe Gomez ve Joel Matip'ten uzun süredir yararlanamıyor. Sezonun çoğu maçında stoper olarak görev yapan Fabinho da Everton maçında kas ağrısı sebebiyle forma giyemedi.
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Sakat listesi
Liverpool'da Virgil van Dijk, Joel Matip, Joe Gomez, James Milner, Fabinho, Jordan Henderson ve Diogo Jota'nın sakatlıkları bulunuyor.
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