İngiltere Premier Lig’de New Balance ile olan forma sponsorluğu 2020 yılında sona erecek olan Liverpool, şimdiden harekete geçti.

Merseyide temsilcisinin hedefi ise Adidas ile toplamda 750 milyon Pound’luk kontratı (5.6 milyar TL) bulunan Manchester United’dan fazla kazanmak. Bu doğrultuda Kırmızılılar’ın, Nike veya Adidas ile anlaşmaya varmak için harekete geçtiği öğrenildi.

Liverpool, seneliği 80 milyon Pound’dan (605 milyon TL) 10 senelik sözleşme imzalamak istiyor. Eğer Liverpool istediği kontratı alırsa bu süre içerisinde 800 milyon Pound (6 milyar TL) kazanmış olacak