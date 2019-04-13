Liverpool'a dev gelir: 800 milyon pound

Liverpool, forma sponsorluğu seneliği 80 milyon Pound’dan (605 milyon TL) 10 senelik sözleşme imzalamak istiyor.

13 Nisan 2019, Cumartesi 06:43
- A +
Liverpool'a dev gelir: 800 milyon pound

İngiltere Premier Lig’de New Balance ile olan forma sponsorluğu 2020 yılında sona erecek olan Liverpool, şimdiden harekete geçti.

Merseyide temsilcisinin hedefi ise Adidas ile toplamda 750 milyon Pound’luk kontratı (5.6 milyar TL) bulunan Manchester United’dan fazla kazanmak. Bu doğrultuda Kırmızılılar’ın, Nike veya Adidas ile anlaşmaya varmak için harekete geçtiği öğrenildi.

Liverpool, seneliği 80 milyon Pound’dan (605 milyon TL) 10 senelik sözleşme imzalamak istiyor. Eğer Liverpool istediği kontratı alırsa bu süre içerisinde 800 milyon Pound (6 milyar TL) kazanmış olacak

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.