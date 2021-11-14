20 Kasım tarihinde Premier Lig'de Arsenal'i sahasında ağırlayacak olan Liverpool'da 3 yıldız futbolcunun sakatlığı bulunuyor.

İngiliz ekibinden Sadio Mane ve Jordan Henderson, milli takımlarının kadrolarından sakatlıkları nedeniyle çıkarıldılar.

Liverpool'da bir diğer sakatlığı bulunan futbolcu ise Roberto Firmino. Breziyalı golcü milli aradan önce sakatlanmış ve yaklaşık 1 ay sahalara dönemeyeceği ileri sürülmüştü.

Firmino'nun, Arsenal karşısında oynaması beklenmezken, Sadio Mane ve Jordan Henderson'ın durumları belirsizliğini koruyor.

Mane'nin sakatlığı ciddi değil

Senegal'in Togo ile 1-1 berabere kaldığı maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Mane'nin durumu ile ilgili olarak, Senegal teknik direktörü Aliou Cisse, "ciddi bir şey değil" ifadelerinde bulundu.

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp ise, oynanacak önemli maç öncesi Jordan Henderson ve Sadio Mane'nin takıma katılmasını umuyor.







