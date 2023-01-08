Liverpool-Wolverhampton maçında VAR skandalı: Her şeyi mahvetti!

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ile hakem hatalarının en aza indirilmesi hedeflenmişti. VAR kimi zaman da skandal hatalara neden olmaya devam ediyor.





ANFIELD ROAD'DA MÜTHİŞ MÜCADELE

Liverpool ile Wolverhampton FA Cup 3. Tur maçında Anfield Road'da karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 26. dakikasında Gonçalo Guedes'in attığı golle konuk ekip 1-0 öne geçti.

İlk yarının son anlarında ev sahibi ekipten Darwin Nunez'in attığı golde skora denge geldi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Liverpool ikinci yarıya etkili başlayan taraf oldu. 52. dakikada Mohamed Salah'ın attığı golle Liverpool öne geçmeyi başardı.

Wolves Teknik Direktörü Julien Lopetegui 63. dakikada üç değişiklik yaptı. Ruben Neves'in yerine oyuna giren Hwang Hee-Chan 66. dakikada skoru eşitleyen golü kaydetti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca takımlar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.





VAR SKANDALI

Karşılaşmanın 81. dakikasında Wolverhampton bir köşe vuruşu kazandı. Topun başına geçen Matheus Nunes'in kale alanına gönderdiği top Wolvesli oyuncuların kafalarından sekerek köşe vuruşunu kullanan Nunes'e geldi.

Rakibinden sıyrılarak son çizgiye inen Nunes'in yerden ceza sahasına gönderdiği top savunmadan sekerek Hwang Hee-Chan'nin önünde kaldı.

Chan'in yerden kale alanına gönderdiği topu Toti topuk vuruşuyla Trent Alexander Arnold'ın bacak arasından filelere gönderdi. Topun filelere gitmesinin ardından yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.





VAR POZİSYONU İNCELEYEMEDİ

Takım arkadaşlarının kafasından sekerek topla Nunes için kalkan ofsayt bayrağının doğruluğu VAR'da incelenemedi, çünkü yıldız oyuncu kamera açısının dışında kalmıştı.

*Görüntü Tivibu Spor'dan alınmıştır.

Orta hakem de VAR'ın inceleyemediği pozisyon için yan hakeme uymak zorunda kaldı. Oyuncunun ofsaytta olup olmadığı belirlenemedi.

LOPETEGUI ÇILGINA DÖNDÜ

Wolves Teknik Direktörü Julien Lopetegui, pozisyonun tekrarını izledikten sonra öfkeyle kulübesinden çıkarak hakeme itirazlarda bulundu.





Hakem Andy Madley, İspanyol teknik adamı sarı kartla cezalandırdı.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Bu ofsayt kararı sosyal medyanın da gündemindeydi. Hakemleri ve VAR sistemini eleştiren bir İngiliz taraftar, "Tüm sahayı gösterecek kameraları yoksa neden VAR kullanıyoruz? Bütün mesele bu değil miydi?" diye bir paylaşım yaptı.

Bir başka taraftar ise, "VAR mükemmel görünen her şeyi alt üst etti" dedi.