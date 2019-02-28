Liverpool Watford'u ezdi geçti: 5-0

Premier Lig'de liderlik koltuğunda oturan Liverpool, 28. hafta maçında Watford'u 5-0 mağlup etti. Karşılaşmaya damga vuran isim olan Virgil van Dijk, Premier Lig kariyerinde ilk defa bir maçta 2 gol attı.

28 Şubat 2019, Perşembe 01:59 Son Güncelleme:
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Liverpool Watford'u ezdi geçti: 5-0

Premier Lig'in 28. haftasında lider Liverpool, Anfield Stadı'nda Watford'u konuk etti. Klopp yönetiminde fırtına gibi esen Liverpool'un son kurbanı Watford oldu ve Merseyside ekibi sahadan 5-0 galip ayrıldı. 

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri Sadio Mane (2), Virgil van Dijk (2) ve Divock Origi kaydetti. Hollandalı stoper Virgil van Dijk, Premier Lig kariyerinde ilk defa bir maçta 2 gol attı.

Taraftarı önünde 3 puanı cebine koyan Liverpool puanını 69'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. 40 puanda kalan Watford ise haftayı 8. sırada kapattı.

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