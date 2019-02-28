Premier Lig'in 28. haftasında lider Liverpool, Anfield Stadı'nda Watford'u konuk etti. Klopp yönetiminde fırtına gibi esen Liverpool'un son kurbanı Watford oldu ve Merseyside ekibi sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri Sadio Mane (2), Virgil van Dijk (2) ve Divock Origi kaydetti. Hollandalı stoper Virgil van Dijk, Premier Lig kariyerinde ilk defa bir maçta 2 gol attı.

Taraftarı önünde 3 puanı cebine koyan Liverpool puanını 69'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. 40 puanda kalan Watford ise haftayı 8. sırada kapattı.