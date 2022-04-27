Kulüpler bazında dünya futbolunun en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı tüm hızıyla devam ediyor... Dün akşam İngiliz ekibi Manchester City sahasında konuk ettiği İspanyol devi Real Madrid'i adeta gol düellosu şeklinde geçen maçta 4-3 devirmeyi başardı. Yarı final müthiş bir maçla başlarken, bu akşam da Liverpool-Villarreal karşılaşması futbolseverlere oldukça keyifli bir maç vadediyor.

İngiltere Premier Ligi'nde lider Manchester City'i 1 puan gerisinden takip ederek şampiyonluk mücadelesi veren, Kupa 1'de ise çeyrek finalde Portekiz temsilcisi Benfica'yı eleyerek yarı final biletini kapan Liverpool taraftarı önünde rövanş öncesinde avantajlı skor almayı hedefliyor.

Unai Emery'nin ekibi Villarreal ise bir önceki turlarda İtalyan devi Juventus ile Almanya büyüğü Bayern Münih'i elemenin verdiği özgüvenle Liverpool karşısında da istediği sonucu almayı amaçlıyor.

Liverpool-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Müthiş Anfield atmosferinde oynanacak Liverpool-Villarreal maçı 22.00'de başlayacak. İngiltere'deki dev karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek ve karşılaşma Exxen ile TV 8.5'tan şifresiz olarak naklen ekranlara gelecek.

Liverpool-Villarreal muhtemel 11'leri:

Liverpool: Alisson, Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Thiago, Diaz, Mane, Salah.

Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Torres, Estupinan, Pino, Capoue,Parajo, Tigueros, Celso, Danjuma.