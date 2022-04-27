Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde yarı finallerin heyecanı, bu akşam da devam edecek. Jürgen Klopp'un Liverpool'u, İngiltere'de Unai Emery'nin takımı Villarreal'i konuk edecek.

Liverpool - Villarreal maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Anfield Road'daki karşılaşma 22.00'de başlayacak ve Exxen ile TV8,5'tan (ŞİFRESİZ) ekranlara gelecek. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Liverpool - Villarreal muhtemel 11'ler...

Liverpool: Alisson, Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Thiago, Salah, Jota, Mane

Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Torres, Estupinan, Parejo, Capoue, Coquelin, Lo Celso, Alcacer, Danjuma

Çeyrek finalde Portekiz temsilcisi Benfica'yı eleyen Liverpool'da, ayağından sakatlığı bulunan Roberto Firmino'nun durumu netlik kazanmadı. Rövanşı 3 Mayıs'ta... Bundan önceki turda şampiyonluk adaylarından Bayern Münih'i geçerek büyük bir sürprize imzasını atan İspanyollar'da diz sakatlığı bulunan Alberto Moreno ile kasığında problem olan Gerard Moreno'nun durumu belli değildi. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 3 Mayıs Salı günü Villarreal'in stadı El Madrigal'de oynanacak.