Liverpool-Villarreal maçı (CANLI)

Kulüpler bazında dünya futbolunun en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı tüm hızıyla devam ediyor... Dün akşam İngiliz ekibi Manchester City sahasında konuk ettiği İspanyol devi Real Madrid'i adeta gol düellosu şeklinde geçen maçta 4-3 devirmeyi başardı. Yarı final müthiş bir maçla başlarken, bu akşam da Liverpool-Villarreal karşılaşması futbolseverlere oldukça keyifli bir maç vadediyor.

İngiltere Premier Ligi'nde lider Manchester City'i 1 puan gerisinden takip ederek şampiyonluk mücadelesi veren, Kupa 1'de ise çeyrek finalde Portekiz temsilcisi Benfica'yı eleyerek yarı final biletini kapan Liverpool taraftarı önünde rövanş öncesinde avantajlı skor almayı hedefliyor.

Unai Emery'nin ekibi Villarreal ise bir önceki turlarda İtalyan devi Juventus ile Almanya büyüğü Bayern Münih'i elemenin verdiği özgüvenle Liverpool karşısında da istediği sonucu almayı amaçlıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Szymon Marciniak ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

ÇOK NET KAÇTI!

12' Mane sağ kanattaki Salah'ı gördü ve içeri hareketlendi, Mısırlı yıldız bakarak, görerek 'al da at' dercesine bir orta yaptı, Mane müsait pozisyonda topu kafayla auta gönderdi.

14' Sol kanatta topla buluşan Diaz ceza yayına doğru hareketlenip yerden sert vurdu, kaleci başarılı.

16' Robertson sol taraftan korneri kullandı, Albiol kafayla uzaklaştırdı, yayın az gerisinden Thiago gelişine topu yerden sektirerek vurdu ancak kaleci Rulli yumruklarıyla uzaklaştırdı, ardından ofsayt kararı çıktı.

27' Arnold ceza alanı içindeki Mane'yi gördü, Mane, Salah'a bıraktı, Salah sağ çaprazdan plase denedi ancak üstten aut.

31' Sol kanattan Luis Diaz yine ceza alanı dışından şansını denedi ancak Rulli'nin üstüne...

Liverpool-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Müthiş Anfield atmosferinde oynanacak Liverpool-Villarreal maçı 22.00'de başlayacak. İngiltere'deki dev karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek ve karşılaşma Exxen ile TV 8.5'tan şifresiz olarak naklen ekranlara gelecek.

Liverpool-Villarreal 11'leri:

Liverpool: Alisson, Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Thiago, Luis Diaz, Salah, Mane.

Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupinan, Capoue, Coquelin, Chukwueze, Parejo, Lo Celso, Danjuma.