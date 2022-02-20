Fulham’ın 19 yaşındaki yıldız adayı Fabio Carvalho için Manchester United devreye girdi. Ara transfer sezonunda Liverpool genç kanat oyuncusunun transferini 5 milyon sterlin karşılığından bitirmeye çok yaklaşmasına rağmen transferi sonuçlandıramamıştı ancak sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncunun sezon sonunda bonservissiz bir şekilde Liverpool’un yolunu tutması bekleniyordu.

Transferin tamamlanmamış olması ve oyuncunun iyi performans göstermeye devam etmesi diğer kulüplerin de ilgisini üzerine çekmeye devam ediyor. Özellikle FA Cup’ta Manchester City karşısındaki skor katkılı performansı sonrası Manchester United da oyuncuyla yakından ilgilenmeye başladı. Liverpool’un oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı bilinse de kesin imzalar atılmadan önce Manchester United’ın resmi imzalardan önce oyuncuyu kadrolarına katmak için girişimde bulunacağı öğrenildi.

Arsenal, Tottenham ve West Ham gibi kulüpler de oyuncuyla ilgilense de Liverpool ve Manchester United’ın oyuncuyu kulüplerine katmak için bir adım önde görünüyor.