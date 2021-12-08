Avrupa devleri Liverpool ve Ajax, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında çıktıkları 6 maçın tamamını kazanarak tarihi bir başarıya imza attılar.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 6 maçın tamamını kazanan tarihteki ilk İngiliz takımı olurken, Ajax da tüm grup maçlarını kazanan ilk Hollanda kulübü olmayı başardı.

Liverpool, B Grubu'nda Atletico Madrid, Porto ve Milan ile karşılaştı. bu karşılaşmalarda 17 gol atan İngiliz ekip, kalesinde ise yalnızca 6 gol gördü.

Ajax ise Beşiktaş , Sporting ve Dortmund'un bulunduğu C Grubu'nu 6'da 6 yaparak tamamladı. Hollanda ekibi 6 maçta 20 gol atıp 5 golü kalesinde gördü.



