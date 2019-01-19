Liverpool, Trent Alexander-Arnold ile sözleşme yeniledi!

Liverpool'un İngiliz sağ beki Trent Alexander-Arnold, kulübüyle kontrat yeniledi. 20 yaşındaki futbolcu, kendisini 2024'e kadar Merseyside ekibine bağlayan sözleşmeye imza attı.

19 Ocak 2019, Cumartesi 13:42
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Liverpool, Trent Alexander-Arnold ile sözleşme yeniledi!

İngiltere Premier Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, İngiliz sağ beki Trent Alexander-Arnold ile nikah tazeledi. 

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada 20 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Bu sezon 22 maçta görev yapan Alexander-Arnold, imza töreninden sonra ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Futbol oynamak söz konusuysa benim için yalnızca 1 kulüp var. 14 yıl sonra Liverpool ile sözleşme yenilediğim için çok mutluyum. Tüm taraftarlara bugüne kadarki desteklerinden ötürü teşekkür etmek istiyorum."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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