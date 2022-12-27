İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Aston Villa'yı; Mohamed Salah, Virgil van Dijk ve Stefan Bajcetic Maquieira'nın golleriyle 3-1 devirdi. Dünya Kupası arası sonrası ilk maçta taraftarına galibiyet armağan eden Kırmızılar'da maçın ardından flaş bir transfer haberi geldi, mutluluk adeta ikiye katlandı.





A sınıf olduğunu gösterdi

İki sezondur PSV'de gösterdiği harika performansla dikkatleri üzerine çeken, Dünya Kupası'ndaki oyunuyla da A sınıf oyuncu olduğunu ispatlayan Cody Gakpo için anlaşma sağlandığı duyuruldu. Liverpool'un ezeli rakibi Manchester United'ın da gündeminde olan hatta Kırmızı Şeytanlar'ın teknik direktörü Erik ten Hag'ın kadrosunda görmeyi çok istediği 23 yaşındaki yıldız için Liverpool hızlı davrandı ve transferi bitirdi.

Büyük yankı uyandırdı

Anlaşmayı da PSV, "PSV ve Liverpool, Cody Gakpo'nun transferi konusunda anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki forvet, transferin tamamlanmasından önce gerekli formalitelerin yapılacağı İngiltere'ye hareket edecek" ifadeleriyle açıkladı. Bu transfer haberi kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

55 milyon Euro...

Bonservis bedeli resmen duyurulmasa da Hollandalı yıldız için İngiliz ekibinin, PSV'ye 40+15 milyon Euro'luk bir paket teklif ettiği ve bu önerinin kabul gördüğü öne sürülüyor. Genç yıldız, bu sezon PSV ile çıktığı 29 maçta 15 gol, 18 asist yaparken; Hollanda formasıyla Dünya Kupası'nda da 3 gole imza atmıştı.

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Van Dijk mesajı vermişti

Öte yandan Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takımı'nda birlikte mücadele eden Van Dijk ile Gakpo artık Liverpool'da da beraber oynayacak. Hatırlanacağı üzere Dünya Kupası sürecinde röportaj veren Van Dijk, Gakpo'nun olası Real Madrid ve Manchester United transferine, "Manchester United ile Real Madrid aynı seviyede mi? Saygısızlık etmek istemem ama hiç değiller. Kesinlikle bir sonraki adımı iyi bir adım olmalı. Kışın mı, yazın mı yoksa gelecek yıl mı bilmiyorum, ne zaman transfer olacağını zaman gösterecek. Çok çalışkan, çok yetenekli ve kesinlikle potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Bizim için yaptıklarından da çok memnunuz" demişti.