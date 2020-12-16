Premier Lig'de haftanın en önemli maçı Anfield Road'da oynanacak. 25 puanla liderlik koltuğunda oturan Tottenham, aynı puanlı takipçisi Liverpool'a konuk olacak. Sezona Everton mağlubiyetiyle başlamasına rağmen toparlanan ve tam 11 maçtır kaybetmeyen Tottenham, bu serisini zorlu deplasmanda da sürdürüp evine lider dönmenin hesaplarını yapıyor. Londra ekibinin bu maçtaki en önemli kozları bu sezon Premier Lig'i sallayan Son Heung-min-Harry Kane ikilisi olacak. Üst üste yıldız oyuncularını sakatlık nedeniyle uzun süreli kaybetmesine rağmen yarışı hiç bırakmayan Liverpool ise Salah-Firmino-Mane üçlüsüne güveniyor.

Liverpool - Tottenham maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

16 Aralık Çarşamba günü TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı Anthony Taylor yönetecek. S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak dev maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Liverpool - Tottenham muhtemel 11'ler:

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Henderson, Fabinho, Robertson, Minamino, Jones, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino

Tottenham: Lloris, Alderweireld, Dier, Rodon, Doherty, Davies, Sissoko, Hojbjerg, Celso, Son, Kane

Liverpool revire döndü

Dev maç öncesi Liverpool'da sakat oyuncuların sayısının çok olması dikkat çekiyor. Merseyside ekibinde Joe Gomez, van Dijk, Tsimikas, Thiago, Shaqiri, Milner ve Jota zorlu maçta görev alamayacak isimler. Joel Matip'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Sakatlıklar nedeniyle stoper krizi yaşayan Klopp'un Tottenham maçında Fabinho-Henderson tandemini yapması bekleniyor.

Bale'in durumu şüpheli

Tottenham'da ise dev maç öncesi tek eksik bulunuyor. Arjantinli yıldız Erik Lamela, sakatlığı nedeniyle Liverpool deplasmanında forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı bulunan Galli yıldız Gareth Bale'in forma giyip giyemeyeceği ise maç saatinde olacak.