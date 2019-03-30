İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Manchester City'yle şampiyonluk yarışında olan Liverpool, lig 3.'sü Tottenham ile kritik bir maça çıkacak. 29 senelik şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Jurgen Klopp'lu Liverpool, taraftarı önünde kazanarak City'nin puan kaybetmesini bekleyecek. Mauricio Pochettino yönetimindeki Tottenham ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Ev sahibinde Joe Gomez ve Alex Oxlade Chamberlain zorlu maçta forma giyemeyecekler. Trent Alexander-Arnold, Shaqiri ve Keita'nın durumu maç saatinde belli olacak. Konuk ekip Tottenham'da ise Eric Dier, Serge Aurier ve Harry Winks kadroda olmayacak isimler.

Liverpool - Tottenham maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Anfield Road'ta oynanacak karşılaşma TSİ 18.30'da başlayacak. Dev maç S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson, Robertson, Van Dijk, Matip, Arnold, Fabinho, Milner, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino

Tottenham: Lloris, Trippier, Alderwield, Vertonghen, Rose, Wanyama, Sissoko, Eriksen, Dele Alli, Son, Kane

Premier Lig'de Tottenham'a karşı evinde oynadığı son 24 maçın sadece birini kaybeden Liverpool, serisini sürdürmenin peşinde. Premier Lig'de evinde 36 maçtır yenilmeyen Liverpool, bu maçta da yenilmezse Premier Lig tarihinde iç sahadaki en uzun ikinci yenilimezlik serisini egale edecek. 76 puanlı Merseyside ekibi, 77 puanlı Manchester City'nin arkasında 2. sırada bulunuyor.

Jurgen Klopp'a karşı Anfield'ta oynadığı dört resmi maçta da galip gelemeyen Tottenham menajeri Mauricio Pochettino, şeytanın bacağını kırmak istiyor. Premier Lig'de dört maçtır kazanamayan Tottenham, serisini Liverpool karşısında sonlandırmak istiyor. Konuk ekip Tottenham'ın 61. puanı bulunuyor.