Liverpool - Tottenham maç sonucu: 2-1

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında zirvede yer alan iki ekip karşı karşıya geldi. Liverpool, sahasında Tottenham'ı konuk ederken karşılaşmadan 90. dakikada Roberto Firmino'nun attığı golle 2-1 galip ayrıldı. Liverpool'un diğer golü 26. dakikada Mohamed Salah'tan gelirken Tottenham'ın tek golünü ise 33. dakikada Heung-Min Son attı.

90. dakikada gelen golle bu sezon iç sahada 7'de 7 yapan Liverpool, bu galibiyetle puanını 28'e yükseltirken Tottenham ise 25 puanda kaldı. Mourinho'nun ekibi 11 hafta sonra ilk yenilgisini aldı.