Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'tan olay hakem açıklaması!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Southampton'a karşı alınan mağlubiyetin ardından açıklamlarda bulundu. Jürgen Klopp, penaltı kararlarından rahatsız olduğunu dile getirdi ve hakemlerle ilgili olay açıklamalarda bulundu. İşte Jürgen Klopp'un açıklamaları...
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Southampton mağlubiyeti sonrası hakem kararlarıyla ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. 1-0 Southampton galibiyeti ardından konuşan Jürgen Klopp, ''Manchester United'in iki senede kazandığı penaltı sayısını ben beş buçuk senede kazanamadım!" dedi. İşte Jürgen Klopp'un açıklamalarının tamamı...