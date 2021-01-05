Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Southampton mağlubiyeti sonrası hakem kararlarıyla ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. 1-0 Southampton galibiyeti ardından konuşan Jürgen Klopp, ''Manchester United'in iki senede kazandığı penaltı sayısını ben beş buçuk senede kazanamadım!" dedi. İşte Jürgen Klopp'un açıklamalarının tamamı...