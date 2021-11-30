Premier Lig'de yarın Everton ile Merseyside derbisinde karşılaşacak olan Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Ballon d'Or ödülü hakkında açıklamalarda bulundu.

Takımın Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ın oylamada 7. sırada yer almasına şaşırdığını dile getiren Klopp, "Salah kesinlikle daha üst sıralarda olmalıydı. Dürüst olmak gerekirse şaşırdım. Oylamayı gördüm, ancak neye göre oy verildiğini tam olarak bilmiyorum." şeklinde görüşlerini paylaştı.







