MENÜ

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp'tan Ballon d'Or tepkisi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Ballon d'Or ödülü hakkında görüşlerini paylaştı. Klopp, takımın yıldız futbolcusu Mohamed Salah'ın oylamada daha yukarılarda yer alması gerektiğini dile getirdi.

30 Kasım 2021, Salı 18:03 Son Güncelleme:
- A +
Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp'tan Ballon d'Or tepkisi

Premier Lig'de yarın Everton ile Merseyside derbisinde karşılaşacak olan Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Ballon d'Or ödülü hakkında açıklamalarda bulundu. 

Takımın Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ın oylamada 7. sırada yer almasına şaşırdığını dile getiren Klopp, "Salah kesinlikle daha üst sıralarda olmalıydı. Dürüst olmak gerekirse şaşırdım. Oylamayı gördüm, ancak neye göre oy verildiğini tam olarak bilmiyorum." şeklinde görüşlerini paylaştı.


İlgili Haberler
Ballon d'Or ödülünün sahibi Lionel Messi! Cristiano Ronaldo'ya büyük şok!


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...