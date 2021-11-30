Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp'tan Ballon d'Or tepkisi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Ballon d'Or ödülü hakkında görüşlerini paylaştı. Klopp, takımın yıldız futbolcusu Mohamed Salah'ın oylamada daha yukarılarda yer alması gerektiğini dile getirdi.
Premier Lig'de yarın Everton ile Merseyside derbisinde karşılaşacak olan Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Ballon d'Or ödülü hakkında açıklamalarda bulundu.
Takımın Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ın oylamada 7. sırada yer almasına şaşırdığını dile getiren Klopp, "Salah kesinlikle daha üst sıralarda olmalıydı. Dürüst olmak gerekirse şaşırdım. Oylamayı gördüm, ancak neye göre oy verildiğini tam olarak bilmiyorum." şeklinde görüşlerini paylaştı.