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Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Kloop: Yanılmışım!

İngiliz devi Liverpool'un hocası Jürgen Kloop, orta saha transferi yapmamalarının bir hata olduğunu belirtirken, “Ihtiyacımız olmadığını söylemiştim. Ama yanılmışım. Bir oyuncu almak istiyoruz" dedi.

28 Ağustos 2022, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Kloop: Yanılmışım!

Ingiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’un teknik direktörü Jurgen Kloop transfer hakkında açıklamalarda bulundu.

Bournemouth'u 9-0'la geçen ve bu sezon Premier Lig'deki ilk galibiyetini alan Kırmızılar'da Alman teknik adam, orta saha transferi yapmamalarının bir hata olduğunu belirtirken, “Ihtiyacımız olmadığını söylemiştim. Ama yanılmışım. Orta saha için bir oyuncu almak istiyoruz. Eğer aradığımız gibi birini bulamazsak transfer yapmayacağız” yorumunu yaptı.

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