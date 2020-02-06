Liverpool, tarihinin en genç 11’yle kazandı

Bu sezon Lig Kupası ve FA Cup’taki bazı maçlara genç kadrosuyla çıkan İngiliz devi Liverpool, önceki gün tarih yazdı.

Merseyside ekibi, FA Cup’taki Shrewsbury mücadelesinde U-23 takımıyla çıktı. 19 yıl 102 günlük yaş ortalamasına sahip olan Kırmızılılar, tarihinin en genç ilk 11’iyle sahada yer aldı.

2-2 sona eren ilk maçın ardından Liverpool, 75. dakikada Williams’ın kendi kalesine attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı. Adını son 16’ya yazdıran Kırmızılılar, maçın ardından da büyük sevinç yaşadı.