Liverpool tarih yazdı

İngiltere Premier Lig’in en köklü takımlarından Liverpool, bu sezon da 29 senelik şampiyonluk hasretini sonlandıramamış, üstüne üstlük 7 puan önde götürdüğü yarışı da Manchester City’e kaptırmıştı. Kariyerinde çıktığı 3 Avrupa kupası finalinden de hüsranla ayrılan Jurgen Kloop ve ekibinin tek hedefi ise geçtiğimiz sezon dramatik bir şekilde Real Madrid’e kaybedilen Şampiyonlar Ligi kupasında zafere ulaşmaktı.

Fakat Kırmızılılar, yarı final ilk maçında büyük bir şok yaşadı, Barcelona’ya 3-0 kaybetti. Merseyside ekibinin muhteşem taraftarı ise bir an olsun geri adım atmadı. Rövanş maçında bir mucize gerçekleşti.

Anfield Road’u hınca hınç dolduran futbolseverler, 4-0’lık galibiyetin ardından Liverpool’un efsane bestesi ‘You Will Never Walk Alone’u (Asla yalnız yürümeyeceksin) hep bir ağızdan söyledi. Artık taraftarlar zaferden başka bir şey düşünmüyordu, öyle de oldu. Liverpool Tottenham ile kozlarını paylaştı. Kırmızılılar, Salah ile Devler Ligi finallerinin en hızlı ikinci golüyle 2. dakikada 1-0 öne geçti.

Rekor Maldini’de...

Baştan sona kadar oyunu domine eden Liverpool, 82’de ise Origi ile zafere uzandı: 2-0. Merseyside ekibi 14 senenin ardından bu arenada zafere ulaştı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi’nin en hızlı golü 2005’te Liverpool-Milan arasında oynanan mücadelede gerçekleşmişti. 50. saniyede Maldini ağları sarsarak, kırılması zor bir rekora imza atmıştı.

Mertcan Polat