Liverpool taraftarı, Pepe'yi veto etti

Beşiktaş ile yollarını ayırarak serbest oyuncu statüsüne geçen Pepe için Liverpool’dan olumsuz yanıt geldi. İngiliz kulübünün taraftarları, 35 yaşındaki savunmacının transferini istemediklerini ankette gösterdi.

21 Aralık 2018, Cuma 09:05
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Liverpool taraftarı, Pepe'yi veto etti

Beşiktaş ile sözleşmesini sonlandırarak serbest oyuncu statüsüne gelen Pepe konusunda flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İngiliz kulüpleriyle adı geçen tecrübeli stoper için Liverpool taraftarlarından ilginç bir çıkış geldi. Kırmızıların taraftarları, Pepe’nin bonservis ödenmeden transferi konusuna sıcak bakmadı.

 İngiltere’de yapılan ankette, katılan taraftarların yüzde 52’si ‘hayır’ cevabını işaretlerken, yüzde 48’i de ‘evet’ cevabını tercih etti. Ankette 35 yaşındaki oyuncunun halen düzenli bir şekilde Portekiz Milli Takımı oyuncusu olduğu, Şampiyonlar Ligi, La Liga ve Kral kupası gibi şampiyonluk madalyaları olduğu ve üst seviyede oynayacak tecrübesinin bulunduğu dile getirildi. 

Liverpool’da da savunmada bazı sakat ve eksiklerin olması nedeniyle Pepe’nin bedavaya geliş ihtimali soruldu. Ancak Liverpool taraftarları olumsuz yanıt koydu. (Skorer)

 

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