Premier Lig’de 21. hafta Liverpool – Sheffield United maçıyla kapanıyor. Lider Liverpool’un bu sezon iyi bir performans sergileyen rakibiyle yapacağı zorlu mücadeleye Misli.com’dan bahis yapabileceksiniz.

LIVERPOOL-SHEFFIELD UNITED MAÇINA BAHİS YAPMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ GÖRSELİ TIKLAYIN

Bu sezon gösterdiği muhteşem performansla Premier Lig’i adeta sürklase eden Liverpool, Boxing Day’i de kayıpsız geçerek önünü iyice açtı. Kırmızılar, Sheffield United’ı da mağlup ederek Tottenham ve Manchester United ile yapacağı iki maçlık zorlu fikstüre kayıpsız girmek istiyor. Merseyside ekibi en yakın takipçisi Leicester’ı deplasmanda zorlanmadan 4-0’la geçtikten sonra ligin forma ekiplerinden Wolverhampton’u da tek golle devirerek 10 puanlık avantajını korudu. Liverpool’un ayrıca bu karşılaşmayla beraber iki maç eksiği bulunuyor. Ev sahibinde Matip, Chamberlain, Fabinho, Lovren, Clne ve Shaqiri sakatlıkları süren oyuncular.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Liverpool evinde çıktığı son 17 Premier Lig maçını kazandı.

- Liverpool genel toplamda ise Nisan 2017’den beri evinde yaptığı 50 maçta mağlubiyet yaşamadı.

- Jurgen Klopp Liverpool’un başında İngiliz teknik direktörlere çıktığı son 19 maçtan galip ayrıldı.

- Liverpool ligde bu sezon çıktığı 19 maçın 18’inde galip geldi. Diğer 1 maçta ise berabere kaldı.

- Sheffield United’ın son 7 lig maçının 6’sı 2-3 gol arasında skorla bitti.

- Sheffield United’ın son 7 maçının 6’sı 2.5 gol altı skorla tamamlandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİNİN TERCİH ETTİĞİ BAHİSLER

Premier Lig’de hafta içi bülteninin son maçı Liverpool – Sheffield United karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %60’ı Liverpool’un kazanacağı görüşünde.

MİSLİ.COM YAZARI BERKUK ÜNYAY’IN YORUMU

Liverpool, son haftalarda Leicester'ın da puan kayıplarını iyi değerlendirdi ve zirvede artık yalnız kaldı. Ligde son 4 maçtır gol dahi yemeyen Liverpool, Sheffield önünde de açık ara favori. Sheffield iyi kapanan bir takım olsa da Liverpool gibi formda bir takım karşısında yapabilecekleri sınırlı. Ev sahibi, Anfield sakinlerine en az iki farklı bir galibiyet hediye eder.