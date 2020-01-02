Jürgen Klopp yönetiminde bu sezon İngiltere Premier Lig'de fırtınalar estiren ve 55 puanla lider durumda bulunan Liverpool 21. haftanın kapanış maçında sezonun sürpriz ekibi Sheffield United ile karşılaşacak. Bu sezon henüz mağlubiyeti bulunmayan Liverpool, Sheffield United'ı da yenerek puan farkını biraz daha açmak istiyor. Bu sezon deplasmanda sadece M.City'e kaybeden Chris Wilder'in öğrencileri ise rakibini kendi evinde mağlup etmek istiyor.

Liverpool - Sheffield United maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Anfield'da bu akşam saat 23:00'te başlayacak mücadele S SPORT'tan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Liverpool - Sheffield United muhtemel 11'ler...

Liverpool: Alisson, Robertson, Dijk, Gomez, Alexander-Arnold, Keita, Henderson, Milner, Mane, Firmino, Salah

Sheffield United: Henderson, Basham, Egan, O'Connell, Baldock, Freeman, Norwood, Fleck, Stevens, McGoldrick, McBurnie

Liverpol'da Alex Chamberlain, Clyne, Matip, Fabinho, Lovren ve Shaqiri sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Konuk ekipte ise Simon Moore ve John Lundstram'un son durumu maç saatinde belli olacak.



