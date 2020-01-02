Liverpool - Sheffield United maçı hangi kanalda, saat kaçta?
İngiltere Premier Lig'de 21. hafta mücadelesinde Liverpool ile Sheffield United 3 puan mücadelesi verecek. 55 puanla en yakın rakibine 10 puan fark atan Liverpool bu maçı da kazanarak puan farkını 13'e çıkartmak istiyor. Peki, Liverpool - Sheffield United maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Jürgen Klopp yönetiminde bu sezon İngiltere Premier Lig'de fırtınalar estiren ve 55 puanla lider durumda bulunan Liverpool 21. haftanın kapanış maçında sezonun sürpriz ekibi Sheffield United ile karşılaşacak. Bu sezon henüz mağlubiyeti bulunmayan Liverpool, Sheffield United'ı da yenerek puan farkını biraz daha açmak istiyor. Bu sezon deplasmanda sadece M.City'e kaybeden Chris Wilder'in öğrencileri ise rakibini kendi evinde mağlup etmek istiyor.
Liverpool - Sheffield United maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Anfield'da bu akşam saat 23:00'te başlayacak mücadele S SPORT'tan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
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Liverpool - Sheffield United muhtemel 11'ler...
Liverpool: Alisson, Robertson, Dijk, Gomez, Alexander-Arnold, Keita, Henderson, Milner, Mane, Firmino, Salah
Sheffield United: Henderson, Basham, Egan, O'Connell, Baldock, Freeman, Norwood, Fleck, Stevens, McGoldrick, McBurnie
Liverpol'da Alex Chamberlain, Clyne, Matip, Fabinho, Lovren ve Shaqiri sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
Konuk ekipte ise Simon Moore ve John Lundstram'un son durumu maç saatinde belli olacak.