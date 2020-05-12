İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, kendisini son yıllarda büyük başarılara taşıyan Mohamed Salah'tan önce Riyad Mahrez'i transfer etmek istemiş.

2018'in yaz aylarında Leicester'dan ayrılarak Guardiola'nın Manchester City'sine transfer olan Mahrez, bu transferin 1 yıl öncesinde Liverpool'un gündemindeydi. Fakat bu transfer gerçekleşmeyince Roma'dan Salah alındı.

BeIN Sports'a konuşan Mahrez, "Manchester City ile imzalamadan önce Liverpool'dan bana teklif vardı. Fakat Salah'ı alır almaz bu ilgi sona erdi" dedi.



