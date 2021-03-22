İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, sezon sonunda orta sahaya önemli bir ismi eklemek istiyor. Hollandalı oyuncusu Georginio Wijnaldum'un Barcelona kadrosuna katılması beklenirken Liverpool, boşluğu Udinese'den Rodrigo de Paul ile doldurmak istiyor.

Udinese ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan De Paul'un kontratında bu yaz için bir çıkış maddesi yer alıyor. Liverpool'un 35 milyon Euro'luk bir teklif sunması bekleniyor.

İtalya'da özellikle Inter'in gündemindeki De Paul, bu sezon Udinese formasıyla çıktığı 27 Serie A maçında 6 gol, 6 asistlik performans sergiledi.