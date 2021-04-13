2018 Şampiyonlar Ligi finalinin ardından 2020'nin çeyrek finalinde eşleşen Real Madrid ile Liverpool, yarı finale çıkmak için mücadele edecek. İlk maçta Ozan Kabak'lı rakibini sahasında 3-1 yenen Real, 22.00'de Kırmızılar'la Anfield'de karşılaşacak. Beinsports1'den yayınlanacak mücadelede turu geçen, 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak dev finale bir adım daha yaklaşacak. Ozan'ın ilk 11'de yer alacağı ev sahibinde Matip, Virgil van Dijk, kaptan Jordan Henderson ve Gomez yok. Real'de Carvajal ve geçtiğimiz hafta oynanan El Clasico'da sakatlanan Vazquez'in yanı sıra karantina süreci devam eden Varane'ın ardından zaten sakat olan kaptan Sergio Ramos'un, koronavirüs testinin de pozitif çıktığı açıklandı.

İşte tur ihtimalleri

İngilizler 3-1 kazanırsa, karşılaşma uzatmalara gidecek. Deplasman golü sayesinde 2-0'lık skor da Ozan ve arkadaşlarına yarı final için yetiyor. Ancak Real 1 gol bulursa, bu kez Liverpool'un rakibini en az 3 farkla yenmesi gerekiyor. Bunun dışındaki sonuçlar ise teknik direktör Zinedine Zidane'ın takımını mutlu sona ulaştıracak.

Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

14 Nisan Çarşamba günü Anfield'da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak maçı Björn Kuipers yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak müsabakanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Liverpool - Real Madrid muhtemel 11'ler:

Liverpool: Alisson, Arnold, Phillips, Ozan Kabak, Robertson, Fabinho, Thiago, Wijnaldum, Mane, Salah, Jota

Real Madrid: Courtois, Odriozola, Militao, Nacho, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Asensio, Vinicius, Benzema