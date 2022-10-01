Liverpool-Real Madrid finali sonrası ağır travma! İki intihar...

Geçen sezon 28 Mayıs 2022'de Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u 1-0 yendiği karşılaşma öncesi olaylar çıkmıştı. Fransa'nın Başkent'i Paris'teki Stade de France Stadı'ndaki maça saatler kala biletsiz binlerce kişinin içeri girmeye çalışması sonrası, özellikle Liverpool taraftarları ezilme tehlikesi geçirmiş ve izdihamın içinde kalmıştı.

Daha önce 1989'da Liverpool-Nottingham Forest arasında oynanan ve 97 kişinin hayatını kaybettiği Hillsborough faciasında hayatta kalmayı başaran; biri 52, diğeri 63 yaşındaki iki Liverpool taraftarının yerinde izledikleri Paris'teki finalde de benzer bir durumla karşılaşmaları sonrası ağır bir travma geçirerek yakın zamanda intihar ettikleri ortaya çıktı.