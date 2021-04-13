Liverpool - Real Madrid canlı yayın | Liverpool - Real Madrid maçı hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Ozan Kabak'lı Liverpool, İspanya'da 3-1 yenildiği Real Madrid'i Anfield'da konuk ediyor. 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak olan finalde olmak isteyen Ozan Kabak ve arkadaşları, Ramos'un yokluğunda yine kaptan olarak çıkacak Benzema'lı Real Madrid'i bu kez devirmek istiyor. Real Madrid ise avantajını kullanıp yarı final biletini cebine koymak istiyor. Liverpool - Real Madrid maçının canlı skor takibi ve detayları haberimizde.
2018 Şampiyonlar Ligi finalinin ardından 2020'nin çeyrek finalinde eşleşen Real Madrid ile Liverpool, yarı finale çıkmak için mücadele ediyor. İlk maçta Ozan Kabak'lı rakibini sahasında 3-1 yenen Real, Kırmızılar'la Anfield'de karşılaşıyor. Dev mücadelede turu geçen, 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak dev finale bir adım daha yaklaşacak. Ozan'ın ilk 11'de yer aldığı ev sahibinde Matip, Virgil van Dijk, kaptan Jordan Henderson ve Gomez yok. Real'de Carvajal ve geçtiğimiz hafta oynanan El Clasico'da sakatlanan Vazquez'in yanı sıra karantina süreci devam eden Varane'ın ardından zaten sakat olan kaptan Sergio Ramos'un, koronavirüs testinin de pozitif çıktığı açıklandı.
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İşte tur ihtimalleri
İngilizler 3-1 kazanırsa, karşılaşma uzatmalara gidecek. Deplasman golü sayesinde 2-0'lık skor da Ozan ve arkadaşlarına yarı final için yetiyor. Ancak Real 1 gol bulursa, bu kez Liverpool'un rakibini en az 3 farkla yenmesi gerekiyor. Bunun dışındaki sonuçlar ise teknik direktör Zinedine Zidane'ın takımını mutlu sona ulaştıracak.
Liverpool - Real Madrid maçı hangi kanalda?
Anfield'da oynanan ve TSİ 22.00'de başlayan maçı Björn Kuipers yönetiyor. beIN Sports 1'den naklen yayınlanan müsabakanın canlı skor takibi haberimizde.
Liverpool - Real Madrid ilk 11'ler:
Liverpool: Alisson, Arnold, Phillips, Ozan Kabak, Robertson, Fabinho, Milner, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino
Real Madrid: Courtois, Mendy, Militao, Nacho, Kroos, Casemiro, Valverde, Modric, Asensio, Vinicius, Benzema