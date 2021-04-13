2018 Şampiyonlar Ligi finalinin ardından 2020'nin çeyrek finalinde eşleşen Real Madrid ile Liverpool, yarı finale çıkmak için mücadele ediyor. İlk maçta Ozan Kabak'lı rakibini sahasında 3-1 yenen Real, Kırmızılar'la Anfield'de karşılaşıyor. Dev mücadelede turu geçen, 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak dev finale bir adım daha yaklaşacak. Ozan'ın ilk 11'de yer aldığı ev sahibinde Matip, Virgil van Dijk, kaptan Jordan Henderson ve Gomez yok. Real'de Carvajal ve geçtiğimiz hafta oynanan El Clasico'da sakatlanan Vazquez'in yanı sıra karantina süreci devam eden Varane'ın ardından zaten sakat olan kaptan Sergio Ramos'un, koronavirüs testinin de pozitif çıktığı açıklandı.

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İşte tur ihtimalleri

İngilizler 3-1 kazanırsa, karşılaşma uzatmalara gidecek. Deplasman golü sayesinde 2-0'lık skor da Ozan ve arkadaşlarına yarı final için yetiyor. Ancak Real 1 gol bulursa, bu kez Liverpool'un rakibini en az 3 farkla yenmesi gerekiyor. Bunun dışındaki sonuçlar ise teknik direktör Zinedine Zidane'ın takımını mutlu sona ulaştıracak.

Liverpool - Real Madrid maçı hangi kanalda?

Anfield'da oynanan ve TSİ 22.00'de başlayan maçı Björn Kuipers yönetiyor. beIN Sports 1'den naklen yayınlanan müsabakanın canlı skor takibi haberimizde.

Liverpool - Real Madrid ilk 11'ler:

Liverpool: Alisson, Arnold, Phillips, Ozan Kabak, Robertson, Fabinho, Milner, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino

Real Madrid: Courtois, Mendy, Militao, Nacho, Kroos, Casemiro, Valverde, Modric, Asensio, Vinicius, Benzema