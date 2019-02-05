Liverpool puan, Klopp da sinirlerini kaybetti!

Liverpool'un Alman menajeri Jürgen Klopp'un, takımı şampiyonluk yolunda puan kaybı yaşadıkça sinirleri daha da bozuluyor.

West Ham karşısında 1-1'lik skorla 2 puan kaybeden Kırmızılar, 3 puan farkla hala lider ancak Manchester City çarşamba akşamı Everton karşısında kazanırsa Liverpool ikinci sıraya düşecek, bu da Klopp ve takımı için psikolojik anlamda bir darbe olacak.

Maçın bitiş düdüğüyle Pellegrini'yla ağız dalaşına giren ve hakem Kevin Friend hakkında da sert sözler söyleyen Alman menajer "İlk yarıda attığımız gol ofsayttı. Bunu da maç sonu yardımcılarımdan biri söyledi. Hakem de ilk yarıda bunu bildiği için ikinci yarıda ortada olan tüm pozisyonlarda West Ham lehine karar verdi. Hatalar arasındaki farkın açılmasını istemedi. Ritmimizi bozan kararlar verdi. Bu çok net görüldü. Sakatlarımız vardı. Bu da bizi etkiledi." şeklinde konuştu.