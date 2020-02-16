Liverpool, Premier Lig'i sallamaya devam ediyor! Kaldı 5 maç...
Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, Premier Lig'in 26. haftasında Norwich'i deplasmanda 1-0 mağlup etti ve 25 galibiyet, 1 beraberlikle 76 puana yükseldi. Merseyside ekibi, önümüzdeki beş maçını kazanırsa şampiyonluğunu martta garantileyecek.
Tarihinin en iyi sezonlarından birini yaşayan Liverpool, Premier Lig’in 26. haftasında Carrow Road’da Norwich City’nin konuğu oldu.
İlk yarısı 0-0 sonuçlanan maçta konuk ekip, Sadio Mane’nin 78. dakikada attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Ligde üst üste 17. kez kazanan namağlup lider Liverpool, toplamda 25. galibiyetini alırken puanını 76’ya çıkardı. Lig sonuncusu Norwich City ise 18 puanda kaldı.
Liverpool, 26. hafta sonunda en yakın rakibi City’nin 25 puan önüne geçti. Merseyside ekibi, önümüzdeki beş maçını kazanırsa şampiyonluğunu martta garantileyecek.