Liverpool son olarak sahasında oynadığı Sheffield United maçını da 2-0 kazandı ve yenilmezlik serisini sürdürdü. Jürgen Klopp yönetimindeki takım, tam 1 yıldır Premier Lig'de rakiplerine yenilmiyor.

En son 3 Ocak 2019'da kaybetti

Liverpool, Premier Lig'de en son 3 Ocak 2019 tarihinde Manchester City karşısında deplasmanda 2-1 kaybetmişti. Liverpool daha sonra oynadığı 37 lig maçında 32 galibiyet 5 beraberlik aldı ve müthiş bir seri yakaladı. Liverpool bu sezon Premier Lig'de oynadığı 20 maçın 19 tanesini kazanırken (üst üste 12 maçtır kazanıyor) sadece bir maçı berabere bitirdi.

Premier Lig'de en uzun yenilmezlik serileri

49: Arsenal (2003-2004)

42: Nottingham Forest (1977-1978)

40: Chelsea (2004-2005)

37: Liverpool (2019-...)

34: Leeds United (1968-1969)

31: Liverpool (1987-1988)







