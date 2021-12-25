Liverpool, Porto’lu Luis Diaz’ın peşinde

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Liverpool, Porto’nun genç yıldızı Luis Diaz’ı transfer etmek istiyor. Özellikle Afrika Uluslar Kupası sebebiyle Mohamed Salah ve Sadio Mane’den yoksun kalacak Liverpool, hücum hattındaki oluşabilecek zayıflama sebebiyle İngiltere Premier Lig’de yarıştan kopmamak için ara transfer döneminde hücum transferine yoğunlaştı. Transfer listesinin en üstünde de Porto’nun 24 yaşındaki yıldızı Luis Diaz bulunuyor.

Porto’nun lig şampiyonluğu yolunda kadrosunu zayıflatmak istemediği ve ara transfer döneminde Luis Diaz’ın gidişine sıcak bakmadığı öğrenildi. Liverpool’un hücum takviyesi için elinde oldukça büyük bir bütçe olduğu öğrenilirken bu bölgeye üst seviye bir takviye yapmayı hedefliyor.

Luis Diaz’ın Haziran 2024’te sona erecek sözleşmesinde 80 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi bulunuyor. Porto’nun devre arasında bu transfere sıcak bakmayışı, Liverpool’un 80 milyon Euro’nun tamamını ödemek zorunda kalmasıyla sonuçlanabilir.