Şampiyonlar Ligi’nin son finalisti Liverpool, çeyrek finalde kadrosunda eski Beşiktaşlı Pepe ile eski Galatasaraylı Alex Telles’i bulunduran Porto’yu Anfield Road Stadı’nda ağırlayacak. Ev sahibinde Gomez ile Oxlade-Chamberlain sakat, Robertson cezalı. Portekiz temsilcisinde de Herrera ile Pepe cezalı oldukları için forma giyemeyecek. Belinden ağır bir sakatlık geçiren ve sezonu kapattığı konuşulan Telles’in ise iyileştiği, İngiltere’deki maçta oynama ihtimalinin ortaya çıktığı öğrenildi.

Liverpool’da sınırda oyuncu bulunmazken, Porto’da Danilo, Militao ve Otavio kart görmeleri halinde 17 Nisan’daki rövanşta olmayacaklar.

Liverpool - Porto maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Anfield Road Stadı’nda oynanacak karşılaşma yarın akşam TSİ 22.00'de başlayacak. Zorlu mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde olacak.

Muhtemel 11'ler:

Liverpool: Alisson, Arnold, Matip, Van Dijk, Milner, Wijnaldum, Fabinho, Henderson, Salah, Mane, Firmino

Porto: Casillas, Pereira, Militao, Felipe, Alex Telles, Otavio, Pereira, Torres, Corona, Marega, Soares